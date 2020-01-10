Украина

Генеральный директор Заря Сергей Рафаилов дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о будущих новичках клуба.

Луганская Заря нынешней зимой рассталась с Филиппом Будковским и Леваном Арвеладзе. Сергей Рафаилов рассказал, кто может пополнить состав команды.

"Поговорим о реальных футболистах, которые нас пополнят. Уже на сбор в Запорожье приедут три игрока. Пока что назову только их национальности. Первый из них бразилец , второй латвиец , который долгое время играл за пределами Латвии и является воспитанником одного из немецких клубов и третий камерунец , который долгое время играл в Португалии. Этого камерунца мы хотели пригласить ещё летом, но не смогли договориться. Сейчас все нюансы улажены. Есть некоторые проблемы по документам, но я думаю, что мы со всем справимся", — приводит слова Рафаилова официальный сайт Зари.

"Эти три футболиста после согласования некоторых нюансов очень близки к подписанию контрактов с нами. Они пройдут здесь медосбледование, потренируются вместе с командой и отсюда улетят с Зарёй» в Турцию. Качества этих футболистов изучены главным тренером, и он хотел бы их видеть в Заре".

Кроме того, ряд футболистов может присоединиться к команде уже на сборе в Турции.

"По количеству пока что не скажу точно. Но наши возможности не безграничны. Мы планируем и обсуждаем с тренером, что кого-то нужно отпустить. Можно пригласить и 100 человек. Агентам, главное, чем больше продашь, тем больше денег получишь. Поверьте, желающих много. Кстати, когда наши скауты посмотрят, допустим, какого-то футболиста, то я потом спрашиваю у агента, смотрел ли он его сам? И часто получаю отрицательный ответ".

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