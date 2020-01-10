Украина

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал о своем отпуске и о подготовке ко второй части сезона.

Испанский форвард пообщался с пресс-службой киевского Динамо.

"Отпуск прошел замечательно! Был в Мадриде с семьей и друзьями. Отлично провел время в кругу близких людей. Впервые праздновали новогодние праздники все вместе, поскольку, когда играл в Испании и Нидерландах, у меня не было зимнего отпуска. Также у моего сына был День рождения 21 декабря. Мы объединили этот праздник с его крещением и организовали с женой большую вечеринку".

Динамо только вышло из отпуска и провело первую тренировку.

"Мы начали работать над своими кондициями. Преимущественно занимались беговыми упражнениями. Сейчас все направлено на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона".

Испанец рассказал, какие ставит планы на следующий год, а также оценил предыдущий.

"Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане, 2019 год был ужасным, потому что у меня были две травмы из-за которых я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году — работать над собой, повышать свой профессиональный уровень и помогать Динамо достигать успехов".

"Для начала, мы должны хорошо себя подготовить к будущим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов", — рассказал Соль.

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