Украина

Бразилец поделился впечатлениями от прошлого года, находясь в отпуске.

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о том, как проходит его отпуск и как он намерен отметить 30-летний юбилей.

"Отпуск и праздники проходят очень хорошо: наслаждаюсь временем с семьей и друзьями. Это важный период для команды, чтобы восстановиться перед второй частью сезона.

Ушедший 2019 год оставил неплохие эмоции. С радостью вспоминается победа в чемпионате, да и празднование титула было для нас особенным моментом. С другой стороны, поражение в матче с Аталантой расстроило, потому что мы знали, что можем сыграть намного лучше.

Тридцатилетие? Это уникальный момент. Отмечу его с людьми, которые являются частью моей жизни", – приводит слова Исмаили официальный сайт клуба.

В текущем сезоне защитник провел 24 поединка в футболке "горняков", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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