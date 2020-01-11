Украина

Сегодня в клинике "Борис" побывала вторая группа игроков киевского клуба.

Шестнадцать футболистов Динамо сегодня успешно прошли медосмотр, сообщил клуб в своем официальном Телеграм-канале. Вместе с первой командой обследование прошли 17-летние защитники Константин Овчаренко и Илья Забарный.

Кроме них, сегодня были обследованы Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Йосип Пиварич, Александр Сирота, Беньямин Вербич, Карлос Де Пена, Миккель Дуэлунд, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Жерсон Родригес, Назарий Русин и Ибрагим Каргбо.

Вчера медосмотр прошли Денис Бойко, Руслан Нещерет, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский и Георгий Цитаишвили.

Вечером команда проведет тренировку в Конча-Заспе. Динамо будет готовиться в Киеве до 14 января, а 15-го отправится на первый сбор в Турцию.