Украина

Нападающий киевлян высказался о своей текущей форме.

Нападающий Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о своей восстановлении после травмы, а также поведал о целях на ближайшее будущее.

"Я пропустил всю первую половину сезона из-за травмы и перенес вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Для меня прошлый год был сложным, но на данный момент я полностью в форме и готов играть".

"Я занимался индивидуально, поэтому сейчас очень рад тренироваться с командой и снова играть в футбол".

"Моя главная задача на вторую часть сезона — завоевать место в основном составе и наконец играть. Мне очень нужно провести несколько матчей, чтобы почувствовать игровой ритм".

"А в целом для Динамо важно сократить разрыв от Шахтера в турнирной таблице, который сейчас является слишком большим. Нам нужно достать "горняков", — рассказал Дуэлунд официальному сайту Динамо.

Ранее о подготовке ко второй половине сезона высказался защитник киевлян Александр Караваев.