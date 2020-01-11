Украина

Вингер сборной Нидерландов перешел в клуб на правах аренды из Галатасарая.

Райан Бабель присоединится к Аяксу на правах аренды до конца сезона, сообщил чемпион Нидерландов на своем официальном сайте.

Аренда игрока обойдется Аяксу в 1 млн 550 тыс. евро, сообщил турецкий клуб.

Бабель родился в Амстердаме и воспитывался в Аяксе. Он дебютировал за клуб в январе 2004 года против Ден Хаага.

Также Райан выступал за Ливерпуль, Хоффенхайм, снова Аякс, Касымпашу, Аль-Айн (ОАЭ), Депортиво, Бешикташ и Фулхэм.

В нынешнем сезоне на счету Бабеля пять голов и ассист в 20 матчах за Галатасарай во всех турнирах.