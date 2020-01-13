Украина

Президент полтавского клуба рассказал о том, что главный футбольный орган Европы еще не рассчитался за перенос поединка Лиги Европы.

В рамках прошлого розыгрыша Лиги Европы полтавская Ворскла должна была провести поединок группового этапа в Полтаве против лондонского Арсенала, но незадолго до матча из-за введения военного положения его перенесли в Киев.

"УЕФА должен нам еще выплатить компенсацию за перенос матча с Арсеналом. Они 100% заплатят, но это длительная процедура", — передает слова президента Ворсклы Романа Черняка Кременчугская газета.

Также Черняк сообщил, что клуб рассчитался со всеми долгами и имеет большие перспективы.

"У Ворсклы есть очень большие перспективы. В прошлом году мы сделали ставку не на того тренера и потеряли много очков в чемпионате. Но мы смогли выровнять ситуацию, рассчитались со всеми долгами. Сегодня наши футболисты получают заработную плату за счет спонсоров".

Отметил президент и то, что команда планирует усилиться нынешней зимой.

"Мы планируем взять порядка шести человек. Этими людьми занимаются главный тренер и селекционеры. Планируем выровнять ситуацию в этом году, а в следующем — бороться за выход в еврокубки", — добавил Черняк.

На зимний перерыв Ворскла ушла с 14 очками и на предпоследнем месте в таблице.

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