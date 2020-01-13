Украина

Защитник Днепра-1 Александр Сваток прокомментировал свой переход.

Александр Сваток пополнил состав Днепра-1 из хорватского Хайдука.

"У меня было несколько предложений из Турции, Польши и России. Вариант с Россией сразу отпадал, а клубы Турции и Польши мне показались менее привлекательными, чем предложение Днепра‑1. По моим ощущениям, это тот же Днепр — львиная доля ребят, тренерский штаб и персонал остались. База та же. Стадион. Со многими ребятами я оставался на связи: Когут, Вакулко, Кравченко, Лопыренок, Супряга".

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"Я знаю требования и амбиции Михайленко. Все это мне импонирует. Михайленко старается привить Днепру современный, нескучный футбол. У него все ребята понимают, что и для чего делают. Я точно знаю, что у Михайленко можно расти как футболист", — приводит слова Сватка журнал Футбол.

Ранее 25-летний защитник выступал в УПЛ за Днепр, Волынь и Зарю.

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