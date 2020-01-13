Украина

Похоже, поставлена точка в споре двухлетней давности.

Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции Динамо в споре против СДЮШОР Юность. Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019, сообщает официальный сайт киевлян.

Напомним, что в своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в Боруссию в 2017 году СДЮШОР Юность требовала оплатить 286,5 тысяч евро.

Указанная сумма — это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между киевлянами и дортмундцами этот платеж должен был совершить украинский клуб.

По данным источника, средства в размере 150 тысят евро Динамо оплатило еще в январе 2018 года. Тем не менее, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж, после чего был подан иск в ФИФА.