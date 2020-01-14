Украина

Украинский защитник стал свободным агентом.

Нефтчи объявил о прекращении контракта с Кириллом Петровым по обоюдному согласию сторон.

29-летний центральный защитник выступал за Нефтчи с 2017 года. В нынешней кампании на его счету 17 поединков за азербайджанский клуб.

До этого чемпион Европы U-19 выступал за Кривбасс, Говерлу, киевский Арсенал, польскую Корону, Ордабасы (Казахстан) и Олимпик.

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