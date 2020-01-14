Украина

Донецкий клуб проверит в деле своих воспитанников.

Официальный сайт Мариуполя сообщает, что команда вышла из отпуска и начала тренировочный сбор без двух футболистов основы.

Правый защитник Игорь Кирюханцев и атакующий полузащитник Владислав Вакула отправятся на сборы с донецким Шахтером, который и владеет правами на футболистов.

Напомним, что Вакула стал игроком Шахтера летом прошлого года.

Кюриханцев в этом сезоне провел 14 матчей матчей в УПЛ (2 гола) и два в Лиге Европы. Вакула же отыграл 15 поединков в чемпионате (3 гола) и дважды сыграл в ервокубках.

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