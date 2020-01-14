Украина

Полузащитник Артем Дудик будет выступать за Мариуполь.

Официальный сайт Мариуполя сообщил о подписании арендного соглашения с футболистом донецкого Шахтера Артемом Дудиком.

23-летний игрок выступает на позициях полузащитника и нападающего.

В 2019-м году Артем на правах аренды выступал за Слуцк (Беларусь), за который сыграл 27 матчей и забил 4 гола.

Отметим, что в сезоне 2015/16 Дудик дебютировал в Премьер-лиге за Волынь. Всего в элитном дивизионе игрок сыграл 28 матчей и забил 4 гола. В 2017-м году футболист подписал контракт с Шахтером.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.