Если посмотреть составы всех 12 клубов УПЛ, в них можно найти обладателя международного юниорского трофея.
Георгий Цитаишвили, фото ФК Динамо Киев
17 января 2020, 14:00
Прошлым летом главным событием украинского футбола стала победа юниорской сборной страны до 20 лет на чемпионате мира в Польше. 21 молодой футболист получил великое звание – чемпион мира!
Они присоединились к тем парням, которые 10 лет назад на домашнем Евро серди 19-летних также стали чемпионами и вписали свои имена в историю Украины.
На сегодняшний день сложилась такая картина, что в каждом из 12 клубов элитного дивизиона нашей страны можно найти хотя бы одного чемпиона мира или Европы.
Шахтер Донецк
В прошлом году Шахтер был главным поставщиком кадров для молодежки. На сегодняшний день в команде выступают капитан сборной U-20 Валерий Бондарь и форвард Даниил Сикан.
Но и это не все, в Шахтере же играют еще чемпионы Европы-2019 – Сергей Кривцов и Богдан Бутко.
Динамо Киев
Киевляне также отрядили в состав сборной немало футболистов. В команде состоянием на сегодня присутствуют Денис Попов, Георгий Цитаишвили и вратарь Владислав Кучерук. Не так давно покинул команду последний чемпион Европы в её составе – Денис Гармаш.
Заря Луганск
Два игрока луганчан наигрывались в составе молодежки, но на ЧМ не поехали. Зато в составе Зари есть чемпионы Европы! Максим Белый и Игорь Чайковский.
Александрия
Чемпионы мира хавбек Кирилл Дришлюк и нападающий Денис Устименко не играют в основном составе Александрии, но все же числятся в их составе.
Десна Чернигов
Летом черниговский клуб расстался со своим чемпионом Европы, но взял в аренду у Шахтера чемпиона мира – Ефима Коноплю.
Мариуполь
В составе Мариуполя победителей молодежного мундиаля много, и они также арендованы у "горняков". Виктор Корниенко, Максим Чех, Алексей Кащук – все были важными звеньями той сборной.
Днепр-1
В этом клубе есть чемпионы на любой вкус – арендованные Булеца и Супряга, свой собственный Сафронов, а также чемпион Европы Дмитрий Коркишко.
Олимпик Донецк
Защитник Игорь Снурницын на ЧМ сыграл только один тайм, но звание чемпиона мира все же заслужил.
ФК Львов
В сентябре львовский клуб объявил о подписании чемпиона Европы 2009 года Сергея Люльки.
Ворскла Полтава
Юный Дмитрий Резник на ЧМ был только третьим вратарем, но на взрослом уровне сыграл в этом сезоне больше, чем его конкуренты.
Карпаты Львов
В составе львовских Карпат выступает центрбек Олег Веремеенко, который также имеет звание чемпиона мира, но на самом мундиале не играл.
Колос Ковалевка
Именно Колос до недавнего времени оставался последним клубом, в составе которого не было ни одного чемпиона мира или Европы. Все изменилось буквально накануне. Команда Руслана Костышина пополнилась Кириллом Петровым – капитаном чемпионов Европы 2009 года и лучшим игроком того турнира.
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