Украина

Если посмотреть составы всех 12 клубов УПЛ, в них можно найти обладателя международного юниорского трофея.

Прошлым летом главным событием украинского футбола стала победа юниорской сборной страны до 20 лет на чемпионате мира в Польше. 21 молодой футболист получил великое звание – чемпион мира!

Они присоединились к тем парням, которые 10 лет назад на домашнем Евро серди 19-летних также стали чемпионами и вписали свои имена в историю Украины.

На сегодняшний день сложилась такая картина, что в каждом из 12 клубов элитного дивизиона нашей страны можно найти хотя бы одного чемпиона мира или Европы.

Шахтер Донецк

В прошлом году Шахтер был главным поставщиком кадров для молодежки. На сегодняшний день в команде выступают капитан сборной U-20 Валерий Бондарь и форвард Даниил Сикан .

Но и это не все, в Шахтере же играют еще чемпионы Европы-2019 – Сергей Кривцов и Богдан Бутко .

Динамо Киев

Киевляне также отрядили в состав сборной немало футболистов. В команде состоянием на сегодня присутствуют Денис Попов , Георгий Цитаишвили и вратарь Владислав Кучерук . Не так давно покинул команду последний чемпион Европы в её составе – Денис Гармаш.

Заря Луганск

Два игрока луганчан наигрывались в составе молодежки, но на ЧМ не поехали. Зато в составе Зари есть чемпионы Европы! Максим Белый и Игорь Чайковский .

Александрия

Чемпионы мира хавбек Кирилл Дришлюк и нападающий Денис Устименко не играют в основном составе Александрии, но все же числятся в их составе.

Десна Чернигов

Летом черниговский клуб расстался со своим чемпионом Европы, но взял в аренду у Шахтера чемпиона мира – Ефима Коноплю .

Мариуполь

В составе Мариуполя победителей молодежного мундиаля много, и они также арендованы у "горняков". Виктор Корниенко , Максим Чех , Алексей Кащук – все были важными звеньями той сборной.

Днепр-1

В этом клубе есть чемпионы на любой вкус – арендованные Булеца и Супряга , свой собственный Сафронов , а также чемпион Европы Дмитрий Коркишко .

Олимпик Донецк

Защитник Игорь Снурницын на ЧМ сыграл только один тайм, но звание чемпиона мира все же заслужил.

ФК Львов

В сентябре львовский клуб объявил о подписании чемпиона Европы 2009 года Сергея Люльки .

Ворскла Полтава

Юный Дмитрий Резник на ЧМ был только третьим вратарем, но на взрослом уровне сыграл в этом сезоне больше, чем его конкуренты.

Карпаты Львов

В составе львовских Карпат выступает центрбек Олег Веремеенко , который также имеет звание чемпиона мира, но на самом мундиале не играл.

Колос Ковалевка

Именно Колос до недавнего времени оставался последним клубом, в составе которого не было ни одного чемпиона мира или Европы. Все изменилось буквально накануне. Команда Руслана Костышина пополнилась Кириллом Петровым – капитаном чемпионов Европы 2009 года и лучшим игроком того турнира.

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