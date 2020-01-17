Украина

"Олимпийцы" победили со счетом 2:1.

Олимпик одержал победу над Вииторулом в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции со счетом 2:1. Голами в составе донецкого клуба отличились Тимур Чогадзе и Евгений Цымбалюк.

Вииторул – Олимпик 1:2

Голы: Чогадзе, 10, Цымбалюк, 67.

Олимпик (первый тайм): Кичак – Ксенз, Гришко, Бранкович, Кравченко – Кравчук, Тейшейра, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзе – Дегтярев.

Олимпик (второй тайм): Крынский – Имери, Зотько, Лукьянчук, Снурницын – Цымбалюк, игрок на просмотре, Завийский, Шахаб, Балашов – Матар.

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