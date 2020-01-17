Украина

Бразилец связал себя с клубом до конца следующей кампании.

Бразильский защитник Майя Рейс Лукас Тейлор подписал полуторагодичный контракт с СК Днепр-1, сообщил официальный сайт клуба.

Тейлор выступал в Украине за ПФК Львов в сезоне-2018/19. Он сыграл 17 матчей за клуб, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

Первую часть нынешнего сезона Тейлор провел в Эшториле из второго дивизиона чемпионата Португалии. Он сыграл лишь шесть матчей за молодежный состав клуба.

Тейлор – уже второй игрок, способный сыграть на месте правого защитника, который пополнил Днепр-1 этой зимой. Ранее днепряне заключили контракт с Владимиром Адамюком.