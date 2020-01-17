Украина

Форвард Динамо-Брест Артем Милевский считает, что смог бы усилить киевскую команду.

Артем Милевский в программе Вацко Light ответил на вопросы ведущего Виктора Вацко. 35-летний футболист считает, что смог бы усилить киевскую команду.

"Я думаю да. Я, с учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером, то пригласил бы себя в Динамо".

"Стартовый состав? Это не важно. Я бы разговаривал бы с ребятами, попытался бы помочь. Может, я не выходил бы, не успевал за темпом, не знаю, какой темп сейчас в УПЛ: быстрый или не быстрый. Но я бы помог команде – 100%. Помог бы в раздевалке и на поле", — считает Артем Милевский.

Напомним, что с 2002 по 2013 год Милевский выступал в киевском Динамо.

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