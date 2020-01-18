Украина

Черниговский клуб победил в спарринге со счетом 5:0.

В первом контрольном поединке в рамках зимнего сбора Десна одержала разгромную победу над белорусским Спутником со счетом 5:0. Голами в составе черниговского клуба отметились новичок Будковский, а также Филиппов, Кузык, Демяненко и Старенький.

Десна – Спутник 5:0

Голы: Будковский, Филиппов, Кузык, Демяненко, Старенький.

Десна (первый тайм): Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Арвеладзе, Калитвинцев, Кузык, Хлебас, Филиппов, Будковский.

Десна (второй тайм): Паст, Фаворов, Гитченко, Картушов, Демяненко. Старенький, Мочуляк, Микитюк, Белыч, Шевцов, Мостовой.

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