Украина

"Желто-черные" победили в спарринге со счетом 4:0.

В первом контрольном поединке на зимнем сборе Александрия обыграла болгарский Ботев со счетом 4:0. Голами в составе александрийцев отличились Денис Устименко, Дмитрий Шастал, Максим Задерака и Валерий Лучкевич.

Александрия – Ботев 4:0

Голы: Устименко, 28, Шастал, 51, Задерака, 66, Лучкевич, 81.

Александрия (1-й тайм): Билык, Мельник, Вантух, Мирошниченко, Шендрик, Гордиенко, Грицук, Тейшейра, Протасов, Мишенко, Устименко.

Александрия (2-й тайм): Билык (Рудик, 72), Запорожан, Кулиш, Задерака, Лучкевич, Дубра, Ивахно, Бабогло, Срецков, Довгий, Шастал.

Ботев (стартовый состав): Георгиев, Перейра, Ничев, Димитров, Марин, Балтанов, Терзие, Шопов, Неделев, Тонев, Вутов.

Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.