Донецкий клуб одержал победу со счетом 3:1.
Сабаил – Олимпик, ФК Олимпик
18 января 2020, 19:29
В контрольном поединке на зимнем тренировочном сборе Олимпик одержал победу над азербайджанским Сабаилом со счетом 3:1. Голами в составе донецкого клуба отличились Захеди Шахаб, Виталий Балашов и Денис Баланюк, который находится в команде на просмотре.
Сабаил – Олимпик 1:3
Голы: Эссьен, 68 – Шахаб, 27, Балашов, 30, Баланюк, 75.
Олимпик (первый тайм): Альими – Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб.
Олимпик (второй тайм): Чекотун – Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзде, Дегтярев, Баланюк.
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