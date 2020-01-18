Украина

Донецкий клуб одержал победу со счетом 3:1.

В контрольном поединке на зимнем тренировочном сборе Олимпик одержал победу над азербайджанским Сабаилом со счетом 3:1. Голами в составе донецкого клуба отличились Захеди Шахаб, Виталий Балашов и Денис Баланюк, который находится в команде на просмотре.

Сабаил – Олимпик 1:3

Голы: Эссьен, 68 – Шахаб, 27, Балашов, 30, Баланюк, 75.

Олимпик (первый тайм): Альими – Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб.

Олимпик (второй тайм): Чекотун – Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзде, Дегтярев, Баланюк.

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