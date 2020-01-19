Украина

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

В первом контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Динамо сыграло вничью с Легией со счетом 1:1.

Варшавский клуб вышел вперед уже на 13-й минуте поединка. Киевляне сравняли счет в конце первого тайма усилиями Георгия Цитаишвили. Во втором тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

Динамо – Легия 1:1

Голы: Цитаишвили, 45 – Антолич, 13.

Динамо: (1-й тайм): Бойко – Кендзера, Забарный, Шабанов, Пиварич – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич – Соль.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Караванв, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльський, Дуэлунд, де Пена, Каргбо – Русин.

Легия: (1-й тайм): Цежняк, Вешович, Левчук, Ветеска, Карбовник, Гвилия, Антолич, Новиковас, Лукиньяс, Росолек, Канте.

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