Украина

В спарринге киевляне не сумели обыграть польского оппонента.

В товарищеском матче между собой встречались Динамо и Легия.

Подопечные Алексея Михайличенко не сумели обыграть своего соперника, а окончательный счет еще был установлен в первом тайме – 1:1.

Обзор матча:

Динамо – Легия 1:1

Голы: Цитаишвили, 45 – Антолич, 13.

Динамо: (1-й тайм): Бойко – Кендзера, Забарный, Шабанов, Пиварич – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич – Соль.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Караванв, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльський, Дуэлунд, де Пена, Каргбо – Русин.

Легия: (1-й тайм): Цежняк, Вешович, Левчук, Ветеска, Карбовник, Гвилия, Антолич, Новиковас, Лукиньяс, Росолек, Канте.

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