Предлагаем вашему вниманию обзор товарищеского поединка.
Игроки Александрии, фото: ФК Александрия
20 января 2020, 07:56
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции Александрия сыграла вничью с софийской Славией со счетом 2:2. В составе александрийского клуба голами отличились Василий Грицук и Денис Безбородько.
Александрия – Славия София 2:2
Голы: Грицук 34 (пен.), Безбородько, 71 – Кирилов, 38, Тасевский, 59.
Александрия (1-й тайм): Панькив, Стецков, Пашаев, Шендрик, Бабогло, Грицук, Артем Гордиенко, Мышенко, Задерака, Шастал, Устименко.
Александрия (2-й тайм): Билык, Гордиенко, Довгий, Вантух, Бабогло, Мельник, Запорожан (Івахно 72), Протасов, Безбородько, Тейшейра, Кулиш.
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