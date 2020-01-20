Украина

"Горожане" нашли новых оппонентов для стартового спарринга в 2020 году.

Изначально планировалось, что первым соперником ФК Львов на сборах в Турции станет болгарский Левски. Но этот поединок пришлось отменить, сообщает официальный сайт клуба.

Новым спарринг-партнером подопечных Эгише Меликяна станет сербская Войводина. Этот матч состоится 3 февраля.

Известно, что "золотые львы" отправятся на учебно-тренировочный сбор 24 января. В Турции украинский клуб проведет пять встреч. Кроме Войводины, ФК Львов сыграет 5 февраля против ещё одной сербской команды – Графичар из Белграда. На 9 февраля запланирован спарринг против словенской Муры. Еще двух соперников львовяне ищут. Матчи должны пройти 7 и 11 февраля.