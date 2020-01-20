Украина

Нападающий вновь будет защищать цвета полтавчан.

Официальный сайт Ворсклы сообщает, что нападающий Владислав Кулач вновь будет защищать цвета команды, подписав с клубом полноценный контракт.

Футболист заключил с полтавчанами соглашение на полтора года. Напомним, ранее контракт 26-летнего игрока принадлежал Шахтеру, а сумма трансфера не сообщается.

К слову, в сезоне-2017/18 Кулач уже выступал за Ворсклу на правах аренды, забив в 36 поединках УПЛ десять голов, а также два гола в шести еврокубковых играх.

После аренды в Полтаве форвард отравился в Александрию, а последним клубом Кулача был венгерский Гонвед.