Украина

Предлагаем вам новый формат от канала Бей-Беги.

Youtube-канал Бей-Беги вновь подготовил для вас выпуск информационно-развлекательной рубрики, в которой мы поговорим об очередной аренде голкипера Реала Андрея Лунина, на этот раз в Овьедо.

Также обсудим другую важную новость для украинского футбола — допинг-скандал Артема Беседина, и не оставим без внимания назначение Кике Сетьена на пост менеджера Барселоны.



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