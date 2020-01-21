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Новичок Динамо Ибрагим Каргбо поделился первыми впечатлениями от пребывания на тренировочном сборе в Турции.

Ибрагим Каргбо рассказал, на кого равняется из звезд европейского футбола.

"Когда я только пришел в команду, тренер спросил, как мне нравится, чтобы меня называли. Я сказал, что Ибра будет хорошо. Когда я играл в Бельгии, меня также называли Джуниор. Ибра же мне нравится, потому что Ибрагимович – сильный игрок, я даже хочу быть в чем-то похожим на него".

О матче Динамо – Легия

"На первых минутах я был немного взволнован, поскольку это была первая игра за новую команду, но постепенно становился более уверенным. Это был хороший спарринг против команды, которая выступает в еврокубках, и в матчах с такими соперниками можно набирать форму и показывать свои лучшие качества".

В поединке против Нефтчи Каргбо был задействован на позиции флангового полузащитника.

"Да, действительно, в этом матче я действовал на правом фланге, в поединке с Легией – на левом, но моя основная позиция – в центре нападения. Там я чувствую себя наиболее комфортно. Но я тяжело работаю и хочу приносить пользу команде, поэтому готов сыграть на любой позиции в атаке".

"Думаю, очень полезно несколько раз в неделю поработать над разными группами мышц. Многие команды исповедуют силовой футбол, поэтому мы должны быть физически сильными и выносливыми. И когда каждый день футбол, иногда хорошо сделать перерыв, чтобы отдохнуть".

"Особенно мне понравились упражнения на стабилизацию и баланс, которые очень важны для футболистов. В целом, сегодняшняя тренировка в зале была восстановительной, которую можно продолжить в сауне".

Кагбо рассказал, что чувствует себя как дома в Динамо.

"На самом деле, я уже чувствую себя как дома. Мы смеемся, шутим с партнерами по команде, следим друг за другом в Instagram. не могу дождаться, когда забью первый мяч за Динамо. Это очень важно для меня, а также для команды и ее болельщиков", — приводит слова новичка Динамо официальный сайт.

Напомним, что 19-летний футболист заключил соглашение с Динамо на 3,5 года.

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