Украина

Экс-футболист будет работать с юными игроками луганского клуба.

Желько Любенович вошел в тренерский штаб команды Заря U-19, передает официальный сайт луганского клуба. Сербский специалист будет работать помощником Василия Баранова.

С 2018 года Любенович занимал должность в селекционном отделе луганчан. Он наблюдал за игроками из балканских стран. В качестве футболиста 38-летний серб провел в составе Зари шесть лет. За это время он сыграл в 164 матчах во всех турнирах, забив 23 мяча.

Ранее основная команда черно-белых огласила список соперников на сборах в Турции.