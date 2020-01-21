Украина

Наставник Шахтера высказался о вернувшихся в команду футболистах.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру на первый тренировочный сбор в этом году взял с командой Владислава Вакулу, Игоря Кирюханцева и Фернандо, которые этой зимой вернулись из своих аренд.

Португальский специалист высказался об этих футболистах и объяснил, почему именно их взял с собой на сбор в Белек.

"В футболе нужно жить сегодняшним днем, все должно быть пошагово. Всегда все зависит от самих игроков – ни в коем случае не от тренера. Важно, как футболист себя проявляет".

"То, что ребята проделали до сегодня, плюс то, что они покажут во время сборов, определит их будущее. Сейчас я их не оцениваю. Знаю, чего они стоят. На данный момент мы наблюдаем и увидим, как парни покажут себя во второй части сезона".

"Кирюханцев, Вакула и Фернандо - сильны физически, технически, тактически и психологически. Мы отметили, что они находятся немного на другом уровне в сравнении с остальными. Теперь все зависит от того, как ребята покажут себя с нами.

"Иногда в другом контексте или клубе футболисты проявляют себя хорошо, а в нашем, при большей конкуренции, возможно, не находят всех кондиций, чтобы раскрыться на сто процентов. Хотим за ними понаблюдать, чтобы понять, сумеют ли они быть на одном уровне с другими".

"У игрока должно быть несколько талантов, качеств, он должен полностью подходить Шахтеру. А узнать его лучше можно, лишь поработав с ним. Порой вам очень сложно говорить о футболистах, потому что вы не находитесь с ними каждый день, как мы. Сейчас мы работаем вместе, и спустя некоторое время я смогу дать оценку каждому", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Отметим, что на первом сборе Шахтер запланировал провести три спарринга.

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