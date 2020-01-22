Черниговский клуб продолжает работу над укреплением состава.
Андрей Тотовицкий, Десна
22 января 2020, 12:03
Экс-полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий подписал двухлетний контракт с Десной, подтвердил официальный сайт черниговцев.
Андрей уже присоединился к команде в Турции и начал подготовку ко второй части сезона. В ближайшие несколько дней он выберет игровой номер.
В нынешнем сезоне Тотовицкий не сыграл ни одного матча ни за основную, ни за дублирующую команду Шахтера.
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