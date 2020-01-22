Украина

Черниговский клуб продолжает работу над укреплением состава.

Экс-полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий подписал двухлетний контракт с Десной, подтвердил официальный сайт черниговцев.

Андрей уже присоединился к команде в Турции и начал подготовку ко второй части сезона. В ближайшие несколько дней он выберет игровой номер.

В нынешнем сезоне Тотовицкий не сыграл ни одного матча ни за основную, ни за дублирующую команду Шахтера.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.