Украина

Команда Виктора Скрипника отправила в ворота соперника четыре безответных гола.

Голы Дмитрия Хомченовского и Ловро Цвека, а также дубль Максима Лунева позволили Заре обыграть Нефтчи из Премьер-лиги Киргизии со счетом 4:0. По итогам матча пресс-служба луганского клуба отметила уверенную игру новичков Цвека и Андрейса Цыганикса, а также действия молодежи.

Уже в 14:00 сегодня Заря сыграет и второй спарринг – с польским Лодзем.

Заря – Нефтчи (4:0)

Голы: Хомченовский, 44, Лунев, 71, 82, Цвек, 77.

Заря: Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Цыганикс, Максим Лунев.

Нефтчи: Михаил Паюш, Азамат Абдуллаев, Эсенбек Усон, Ахромжан Умаров, Аброр Кадыралиев, Александр Игнатенко, Кайрат Изаков, Манас Карипов, Умид Иминов, Эльдар Молдождунусов.