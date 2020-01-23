Вашему вниманию видеообзор контрольного матча.
фото Олимпик
23 января 2020, 01:30
В товарищеском поединке на тренировочном сборе донецкий Олимпик обыграл польскую Корону, забив два безответных гола.
К слову, в первом подготовительном спарринге олимпийцы обыграли Сабаил (3:1).
Корона – Олимпик 0:2
Голы: Завийский, 35, Шахаб, 86
Олимпик: Крынский (Кичак, 30) — Ксенз (Пасич, 60), Лукьянчук (Гришко, 30), Зотько (Лукьянчук, 60), Пасич (Кравченко, 30), Кравчук (Цымбалюк, 30), Тейшейра (Политыло, 30), Завийский (игрок на просмотре), Балашов (Тейшейра, 70), Шахаб (Чагадзе, 30), Дегтярев (Шахаб, 60).