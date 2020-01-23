Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка "бело-синих" на сборах.
ДИНАМО - ВАРДАР, ФОТО: ФК ДИНАМО
23 января 2020, 09:48
Динамо проведет очередной товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом спарринге станет северомакедонский Вардар.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая трансляция поединка.
Ранее Динамо одержало победу над Нефтчи в контрольном матче.
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