Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка "бело-синих" на сборах.

Динамо проведет очередной товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом спарринге станет северомакедонский Вардар.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая трансляция поединка.



Ранее Динамо одержало победу над Нефтчи в контрольном матче.

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