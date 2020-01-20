Украина

Голы Назария Русина и Виталия Миколенко помогли киевлянам добыть первую победу в 2020 году.

Уже к 19-й минуте матча с Нефтчи Динамо вело в счете 2:0. Сначала Виталий Миколенко переправил мяч в ворота после прострела Карлоса Де Пены. Затем защитники заблокировали удар все того же Де Пены, но мяч отскочил к Назарию Русину, который забил первый гол после возвращения из аренды в Заре.

Во втором тайме Вангелис Плателлас ударом метров с 20 сократил отставание в счете – 2:1. До окончания матча у Динамо было еще несколько моментов, но счет больше не менялся.

Динамо – Нефтчи 2:1

Голы: Миколенко, 12, Русин, 19 – Плателлас, 69.

Динамо (1-й тайм): Бущан – Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльский, Дуэлунд – Каргбо, Русин, Де Пена.

Динамо (2-й тайм): Бойко – Кендзера, Сирота, Шабанов, Пиварич – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко – Цитаишвили, Соль, Вербич.

В первом матче на турецком сборе Динамо сыграло вничью с польской Легией – 1:1.