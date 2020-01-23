Украина

Представляем вашему вниманию обзор товарищеского матча с участием луганчан.

В первом спарринге на тренировочном сборе в Турции Заря одержала разгромную победу над Нефтчи из Киргизии со счетом 4:0. Дублем в составе луганчан отметился Максим Лунев, а еще по голу в свой актив записали Дмитрий Хомченовский и Ловро Цвек.



Заря – Нефтчи 4:0

Голы: Хомченовский, 44, Лунев, 71, 82, Цвек, 77.

Заря: Махарадзе (Хмеловский, 60), Каменюка, Поддубный, Мильченко, Алефиренко, Чайковский, Цвек, Хомченовский, Белоцерковец, Цыганикс, Лунев.

Нефтчи: Паюш, Абдуллаев, Усон, Умаров, Кадыралиев, Игнатенко, Изаков, Карипов, Иминов, Молдождунусов.

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