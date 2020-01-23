Украина

Ковалевцы забили победный гол на 89-й минуте.

Колос добыл победу в товарищеском матче против румынской Астры из города Джурджу – 2:1. Голами в составе украинской команды отметились Богданов и Антюх.

Колос – Астра 2:1

Голы: Богданов, 21, Антюх, 89 – Георге, 33.

Колос (1-й тайм): Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец – Милько, Богданов, Ореховский, Ильин, Морозко (Волков), Лысенко.

Колос (2-й тайм): Яшков – Ефремов, Максименко, ИНП (игрок на просмотре), Парамонов – Емец, Задоя, ИНП, Смирный, Сорокин (Соловейчикс) – Бондаренко (Антюх).

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