Украина

Главный тренер ПФК Львов Егише Меликян — о матче против Миная.

В товарищеском матче Львов уступил Минаю, пропустив решающий гол перед финальным свистком.

"Для нас было важно в этом матче увидеть, кто на каком уровне находится. Ребята вернулись из отпуска. К нам присоединились новые игроки, на данный момент они находятся у нас на просмотре. Поэтому этот матч был очень информативным. Благодаря этой игре я получил немало информации для анализа".

Об игре после перерыва:

"То, что я увидел во втором тайме — есть футболисты, которые не будут выступать в нашем клубе. Игра показывает, кто готов играть, а кто нет. Второй тайм это показал. Поэтому очень хорошо, что такой второй тайм вышел. Мы пропустили два гола. Поэтому заметны ошибки игроков, над которыми мы будем работать в дальнейшем".

Об усилении команды:

"Усиление команды будет обязательно, продолжается работа. Я думал над одними позициями, но сейчас добавились еще и другие, которые требуют усиления. Но нужно еще анализировать", — приводит слова Егише Меликяна официальный сайт Львова.

Напомним, что уже 24 января команда отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турции. Там футболисты пробудут до 12 февраля и сыграют пять товарищеских матчей.

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