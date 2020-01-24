Украина

Голкипер Динамо Руслан Нещерет пролонгировал действующее соглашение.

Руслан Нещерет продолжит выступать за Динамо, сообщил официальный сайт киевлян.

18-летний футболист заключил соглашение на пять лет.

Недавно Руслану исполнилось 18 лет. Сейчас он проходит тренировочный сбор с первой командой.

В нынешнем сезоне Нещерет 5 раз попадал в заявку первой команды в матчах Favbet Лиги и Кубка Украины, провел 7 матчей в чемпионате U-19 и 2 матча в чемпионате U-21. На его счету 6 матчей в Юношеской Лиге УЕФА – 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.

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