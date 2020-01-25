Предлагаем вашему вниманию обзор спарринга с участием приазовцев.
Динамо Брест - Мариуполь, ФК Мариуполь
25 января 2020, 10:46
На тренировочном сборе в Турции Мариуполь сыграл вничью в товарищеском матче с Динамо Брест со счетом 2:2.
Голами в составе приазовцев отличились Анрей Кулаков и Станислав Библик. У белорусского клуба же одним из голов отличился бывший форвард сборной Украины Артем Милевский.
Динамо Брест — Мариуполь 2:2
Голы: Милевский, 41, Кривец, 49 – Кулаков, 21, Библик, 57.
Мариуполь (1-й тайм): Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук.
Мариуполь (2-й тайм): Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 79).
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