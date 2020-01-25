Предлагаем вашему обзор спарринга с участием днепрян.
Игроки Днепра-1, СК Днепр-1
25 января 2020, 12:19
На тренировочном сборе в Турции Днепр-1 в первом контрольном поединке уступил ТСК. Единственный гол на 42-й минуте поединка забил форвард сербского клуба Силаджи.
Днепр-1 – ТСК 0:1
Гол: Силаджи, 42
Днепр-1 (первый тайм): Юрчук, Адамюк, Сваток, Логинов, Шаповал, Батагов, Когут, Ди Франко, Тейлор, Булеца, Хобленко.
Днепр-1 (второй тайм): Клищук, Чичиков, Лопыренок, Гуйе, Полевой, Кравченко, Вакулко, Коркишко, Беляев, Назаренко, Супряга.
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