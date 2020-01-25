Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием полтавчан.

Ворскла готовится к матчу с Лодзем, ФК Ворскла

Ворскла готовится к матчу с Лодзем, ФК Ворскла

Ворскла проведет контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Юрия Максимова в этом матче станет польский Лодзь.

Матч Ворскла – Лодзь состоится в субботу, 25 января, и начнется в 14:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.