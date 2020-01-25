Украина

Предлагаем вашему внимаю состав "горняков" на товарищеский поединок.

В дебютном контрольном матче в рамках сборов в турецком Белеке Шахтер сыграет против Леха. Место под Жуниором Мораесом займет Марлос, а справа в обороне сыграет Сергей Болбат.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тайсон, Марлос, Тете — Мораес

Запасные: Шевченко, Трубин, Хочолава, Кирюханцев, Муравский, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Веллингтон Нем, Коноплянка, Бондаренко, Коваленко, Вакула, Сиприано, Мудрик, Фернандо, Сикан

Начало матча запланировано на 16:00. Следите за видео-трансляцией поединка на официальном сайте "горняков".

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