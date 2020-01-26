Украина

Защитник рассказал о своей подготовке ко второй половине сезона.

Защитник Шахтера Витао рассказал о том, как он готовиться к возобновлению официальных поединков, заявив, что хотел бы попробовать свои силы в основной команде дончан.

"Я тренируюсь сейчас в Киеве и на занятиях выкладываюсь полностью. Должен сказать, что меня здесь хорошо приняли и поддержали. Думаю, я уже готов к дебюту за первую команду Шахтера".

"Бывает и такое, что бразильцы играют в обороне. Приходится сложно, но я стараюсь учить язык, чтобы улучшить коммуникацию с партнерами. Живу пока один в Киеве, но скоро приедет моя семья. Мой график? Утром у меня всегда тренировка, потом свободное время", — сказал Витао в интервью Футбол 1.

Ранее об игре новый игроков в основной команде рассказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.