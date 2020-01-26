Украина

Предлагаем вашему вниманию состав "горняков" на товарищеский поединок.

Второй матч сборов в турецком Белеке Шахтер проведет против сербской Войводины. Луиш Каштру решил проверить резерв и молодых игроков.

Шахтер: Трубин — Кирюханцев, Муравский, Хочолава, Сиприано - Коваленко, Маркос — Веллингтон Нем, Мудрик, Коноплянка — Фернандо

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Бондаренко, Патрик, Вакула, Болбат, Мораес, Сикан

Начало матча запланировано на 16:30. Следите за видео-трансляцией поединка на официальном сайте "горняков".

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