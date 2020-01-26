Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор спарринга с участием александрийцев.

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции Александрия одержала победу над Пюником со счетом 5:2. Голами в составе "желто-черных" отметились Устименко, Безбородько, Тейшейра, Третьяков и Ситало.



Александрия – Пюник 5:2

Голы: Устименко, 11, Безбородько, 23, Тейшейра, 47, Третьяков, 61, Ситало, 70 – Шендрик, 29 (автогол), Эдигарян, 68.

Александрия (1-й тайм): Панькив, Шендрик, Каспарс Дубра, Пашаев, Мирошниченко, Запорожан, Грицук, Кулиш, Задерака, Устименко, Безбородько.

Александрия (2-й тайм): Панькив (Рудик, 60), Лучкевич, Бабогло, Мельник, Третьяков, Протасов, Тейшейра, Шастал (Довгий, 65), Мишенко, Ситало, Ивахно.

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