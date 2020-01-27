Динамо проведет свой пятый матч на первом тренировочном сборе в турецком Белеке.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, ФОТО: ДИНАМО-БРЕСТ
27 января 2020, 15:58
Стал известен стартовый состав Динамо Киев и Динамо Брест на товарищеский матч:
Динамо Киев: Бущан – Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный – Кадири, Буяльский, Андриевский – Караваев, Шапаренко – Каргбо
Запасные: Бойко, Сирота, Кендзера, Миколенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.
Динамо Брест: Павлюченко – Веретило, Хачериди, Кики, Витус – Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский – Бакай.
Отметим, что в основе Динамо Брест вышли экс-игроки киевской команды – Артем Милевский и Евгений Хачериди.
На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Динамо Брест.
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