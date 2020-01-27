Украина

Подопечные Висенте Гомеса без проблем справились со своим оппонентом.

"Олимпийцы" закрывают первый тренировочный сбор разгромной победой над сербским Спартаком.

В пяти играх в Турции команда Висенте Гомеса добыла пять побед и отправляется в Киев.

Олимпик — Спартак Суботица 4:0

Голы: Завийский 10, Матар 40, Шахаб 51, Романовский 87

Олимпик: Кичак (Крынский 45’), Ксенз (Пасич 60’), Лукьянчук (Гришко 60’), Зотько (Снурницын 45’), Кравченко, Цымбалюк (Кравчук 45’), Завийский (Романовский 60’), Политыло (Вербный 60’), Имери (Чогадзе 60’), Тейшейра (Балашов 60’), Матар (Шахаб 45’).

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