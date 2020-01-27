Украина

Киевский клуб провел очередной спарринг на предсезонных играх в Турции.

В товарищеском матче между собой встречались два Динамо – киевское и брестское.

Подопечные Алексея Михайличенко без проблем одолели белорусский коллектив, а дубль на свой счет записал Йосип Пиварич.

Отметим, что участие в игре приняли экс-игроки киевского Динамо в лице Артема Милевского и Евгения Хачериди.

Динамо Киев – Динамо Брест 3:0

Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74

Динамо Киев:

1-й тайм: Бущан – Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный – Кадири, Буяльский, Андриевский – Караваев, Шапаренко – Каргбо.

2-й тайм: Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Динамо Брест: Павлюченко – Веретило, Хачериди, Кики, Витус – Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский – Бакай.

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