Украина

Полтавчане провели очередной спарринг на турецком сборе.

В рамках подготовки к весенней части чемпионата Украины полтавская Ворскла провела еще один товарищеский матч на сборах в Турции.

Соперником команды Юрия Максимова стал сербский Радник из города Сурдулица.

Счет в матче был открыт сербским коллективом на 25-й минуте. Впрочем, на 69-й минуте паритет восстановил местный воспитанник Дмитрий Щербак.

Ворскла — Радник 1:1

Голы: Щербак, 69 — гол Радника, 25.

Ворскла (1-й тайм): Резник — Сапай, Мартыненко, Чеснаков, Якубу, Белый, Стрижак, Мельничук, Габелок, Луизао, Степанюк.

Ворскла (2-й тайм): Ткаченко — Альюн, Баенко, Кане, Пердута, Челядин, Скляр, Артур, Козыренко (Шехич, 75), Васин (Кулач, 75), Щербак.

Следующим спарринг-партнером "зелено-белых" станет косоварский коллектив Дрита. Матч состоится 30 января.

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