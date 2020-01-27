Футболисту довелось повесить бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем.
Александр Поздеев, фото ФК Колос
27 января 2020, 19:30
По информации пресс-службы ковалевского Колоса, 33-летний полузащитник Александр Поздеев принял решение о завершении карьеры.
Футболист решился на такой шаг из-за травмы. По информации Колоса, Поздеев останется в структуре ковалевцев и будет работать тренером в команде U-19.
Поздеев является одним из трех игроков Колоса, которые прошли с клубом путь от аматорского футбола к Премьер-лиге.
Многолетний капитан из-за проблем со здоровьем сумел провести в текущем сезоне лишь один матч.
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