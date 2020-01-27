Украина

Футболист утверждает, что команда уже находится в хорошем функциональном состоянии.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев прокомментировал победный матч команды на турецком сборе против чемпиона Беларуси Динамо-Брест (3:0).

"Во-первых, Динамо-Брест — чемпион своей страны, а такие команды всегда выходят на поле, чтобы показывать хороший футбол. Наверное, сегодня мы были лучше готовы, поэтому сыграли лучше них. Забили три мяча и, считаю, заслуженно обыграли соперников", — цитирует футболиста пресс-служба "бело-синих".

Футболист рассказал об особенностях задач, которые получают хавбеки от тренерского штаба.

"Полузащитники всегда бегают больше всех. Защитники играют по нападающим соперников, а центральные и крайние полузащитники всегда выполняют большой объем работы, потому что играют и в атаке, и в обороне. Поэтому нормально, что мы так много бегаем".

"Высокая результативность полузащитников? Видимо, соперники следят за нападающим и не ждут, когда полузащитник может забежать в зону. Все внимание уходит на форвардов, поэтому полузащитников оставляют открытыми. Даже сегодня, когда Дуэлунд забил, все пошли на Соля, и Миккель остался один".

Также Шепелев поделился впечатлениями от игры Йосипа Пиварича.

"Пиварич вообще показывает себя на этом сборе как Неймар! Очень хорошо играет на этой позиции. Мы шутим, что Вербич уже может не восстанавливаться, ведь есть левый нападающий. Дай бог, чтобы Пиварич и дальше забивал в течение сезона".

В последних нескольких матчах замечалась тенденциях, когда крайние хавбеки действовали со смещением в центр поля.

"Они играют в основном в середине поля, оставляя бровку крайним защитникам. А сами идут в центр и там создают численное преимущество. Крайние полузащитники смещаются в середину, а крайние защитники идут выше. Пытаемся разыгрывать мяч через центр, и когда есть зона у крайнего защитника, то он играет за спину".

"Мы играем в каждой игре по тайму. Да, сложно после физических нагрузок играть, ноги уже не бегут. А в тактическом плане не могу сказать, что у нас кардинально что-то изменилось".

Также Владимир подвео промежуточные итоги завершающегося первого сбора.

"Я считаю, что мы уже готовы. Сегодня утром у нас была тренировка, а вечером вышли на матч и показали хорошее движение и с мячом, и без мяча. В физическом плане все хорошо, главное сейчас — набрать в тактике и технике".

"Думаю, что важен характер, ведь без него можно сдаться на сборах, особенно, когда мы сначала пять дней в Киеве тренировались без мяча. Но мы работали на характере и делали то, что нам говорил тренерский штаб. Приехали в Турцию — и тут уже проводим по две тренировки в день с мячом. Поэтому все отлично".

Игру против брестского Динамо также прокомментировал Алексей Михайличенко.

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